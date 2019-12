AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-29 07:51:27

Borderlands: Game of the Year og Borderlands: The Handsome Collection Ultra HD gratis fra 3 april

En glædelig nyhed for fans af Borderlands. Gearbox annonceret at Borderlands: Game of the Year og Borderlands: The Handsome Collection Ultra HD frigives 3 april 2019.

Førstnævnte bliver tilbudt gratis, hvis du ejer Borderlands, mens sidstnævnte vil være gratis for dem, der ejer Borderlands 2 og Borderlands: Pre-Sequel.

Kilde: Gearbox Official



Borderlands: Game of the Year kommer på markedet med nye våben, visuelle opgraderinger, nye character heads, gold chests og keys, plus alle 4 add-on packs.



The Handsome Collection Ultra HD er hovedsageligt optimeret på det visuelle med dynamiske skygger med højere opløsning, bedre anti-aliasing med videre.

Kilde: Borderlands



Billede & Kilde

wccftech, Gearbox Software