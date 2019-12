AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-25 11:30:42

Bulletstorm og Call of Duty Black Ops 4 afviklet i 8K Ultra med to NVIDIA Titan RTX i SLI

YouTuberen ”Thirty IR2” har igen lanceret en omgang eyecandy gennem to videoer. Denne gang fremviser Thirty IR2 Bulletstorm og Call of Duty Black Ops 4 afviklet i 8K opløsning på Max settings.

For at komme i mål med det vilde resultat, er computerne udstyret med to NVIDIA Titan RTX grafikkort opsat i SLI.



Det er bestemt ikke første gang Thirty IR2 fremviser spil afviklet i 8K, og der vil gå et par år inden 8K er mainstream inden for gaming. Men ikke desto mindre, giver det os et blik af fremviden, og hvad vi kan forvente på det visuelle.

Credit: Thirty IR2

Med hensyn til performance, kommer Bulletstorm over 80fps konstant, og med en SLI scaling der peaker på 97%.



Call of Duty Black Ops 4 kommer i nærheden, men var ikke i stand til at ramme 60fps konstant selv med to NVIDIA Titan RTX GPU’er. Her opleves et fald omkring 50-55fps, hvor en GSync skærm kunne være afgørende for at få en nogenlunde tilfredsstillende oplevelse ud af konceptet.

Kilde & Billeder

Epic Games, Thirty IR2