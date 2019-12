AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-12 15:12:52

Bunke af E3 2018 trailer serveret på et sølvfad

Selvom man ikke fysisk er tilstede, kan man stadig godt få glæde af de mange nye spil og spiltrailers E3 bringer med sig. Vi har samlet en lille række af perlerække af spiltrailers, som spænder fra indie studios titler og triple-A spil med tunge budgetter.

Selvom man ikke fysisk er tilstede, kan man stadig godt få glæde af de mange nye spil og spiltrailers E3 bringer med sig. Vi har samlet en lille række af perlerække af spiltrailers, som spænder fra indie studios titler og triple-A spil med tunge budgetter.



Heriblandt finder vi: Pro Evolution Soccer 2019, Anno 1800, Two Point Hospital, The Sinking City, Satisfactory, Star Control: Origins, The Forgotten City, Overwhelm, Session, Ori and the Will of the Wisps.

Vi topper lige lagkagen af med en gameplaytrailer for det kommende Dead or Alive 6 og CODE VEIN.

IGN

IGN

officialpes



PC Gamer

Coffee Stain

PC Gamer

PC Gamer

PC Gamer

PC Gamer

PC Gamer

PC Gamer

PC Gamer

PC Gamer

PC Gamer

PC Gamer

PC Gamer

PC Gamer

PC Gamer

PC Gamer

Focus Home Interactive

Sonic The Hedgeshoc

Xbox

Xbox

DevolverDigital

DevolverDigital

Life Is Strange