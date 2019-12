AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-08 08:20:54

CES 2019: Lenovo præsenterer nye Legion gaming headsets, tastaturer og mus

Lidt uventet har Lenovo fremvist nye gamer-minded produkter på CES 2019. Dermed viser de 2019 meget vel kan blive året, hvor Lenovo satser mere på blandt andet eSport.

Lidt uventet har Lenovo fremvist nye gamer-minded produkter på CES 2019. Dermed viser de 2019 meget vel kan blive året, hvor Lenovo satser mere på blandt andet eSport.



Pakken fra Lenovo består af Legion M500 RGB gaming mus, et K500 mekanisk keyboard, H300 gaming headset, et lidt dyrere H500 headset, samt to nye monitors: Legion Y27gq og Y44w.



Starter vi med at kigge på Y27gq med et prisskilt på $999, finder vi en 27 tommer skærm med 2560x1440p opløsning om G-Sync teknologi krydret med en 240Hz refresh rate.



Y44w er næsten identisk på designet, men her har Lenovo opgraderet til et ultrawide, curved 43,4 tommer og 3840x1200p. Her er Lenovo gået fra 240Hz til 144Hz refresh rate, og fra føromtalte G-Sync teknologi til AMD's FreeSync. Garanteret for at ramme begge segmenter.

Tweaks dækning af CES 2019 er blevet mulig med støtte fra Plantronics. Besøg Plantronics og se deres brede udvalg af headsets til både professionelt brug og gaming.



Lenovo H300 og H500 prissættes til $59 og $99 hhv., og designet med det producenten selv kalder "sturdy all-metal" designs. Ifølge Lenovo, har langtidsbrugen været i fokus, og derfor må det formodes en lav vægt har været med i designplanerne.



H300 har "dynamiske 50mm" lyddrivers, og H500 features 7.1 surround sound, og er udstyret med hvad der kunne være en inline mini-amp. Begge headsets har aftagelige boom mics, som de fleste af os vil imødekomme kærkomment.



Sidste Legion på listen er K500 tastaturet ($99) og M500 musen ($59), som på trods af enslydende produktnavne ikke frigives som en bundle.



Ifølge Lenovo, er det mekaniske K500 tastatur bygget med "red" switches (Cherry MX Red formodentlig), 104-key rollover, og et ”moderne” minimalistisk design. Full RGB, flere dedikerede keys samt et comfy-looking håndledsstøtte, udgør vist det meste der er at fortælle hjem om.



M500 er ifølge Lenovo designet med ergonomi og komfort i tankerne, som det fremgår af den lille sidelænse tilt, som sandsynligvis hjælper med at reducere belastning af håndled. Der er ligeledes tekstureret greb på begge sider.



Lenovo M500 har en 16,000 DPI sensor, Omron micro switches, og "50g 400 IPS tracking precision," som Lenovo hævder giver mulighed for forbedret aim-nøjagtighed i spil.



Billeder & Kilde

Lenovo