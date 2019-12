AUTHOR :

CS:GO Battle Royale mode på vej i ny opdatering?

En stor opdatering til Valves Counter Strike: Global Offensive er på vej, og der gættes lystigt på, om det inkluderer et CS:GO Battle Royale mode, som er det nye hotte på store spiltitler.

Et billede via Reddit, som angiveligt viser et endnu ikke frigivet “Survival map” har startet en mindre hype om det meget vel kunne være skridtet ind i battle royale mode til Valves Counter Strike: Global Offensive.



Billedet stammer oprindeligt fra en Twitter post, og efter alt at dømme, skule det vise Valves dev-team i gang med at teste et potential kommende “Survival map”

Billeder der står bag jungletrommernes snakken om CS_GO Battle Royal

Billedet fra Twitter opslaget

Selvom vi har officiel bekræftelse lader vente på sig, så peger alt i retning af Counter Strike: Global Offensive står over for en stor opdatering, hvis vi skal sætte vores lid til nedenstående Twitter post fra producenten.

Vi holder vejret i spænding.