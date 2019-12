AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-02-01 09:24:08

CS:GO fan bruger over 350.000 kr. på et sjældent CS:GO riffel skin

Vi har flere gange set priserne på skins til Valves Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), kan ramme uhyrlige høje priser, men hvor langt er fans rent faktisk villige til at gå. Handler det om 10.000 kr. eller er vi langt højere.

Vi har flere gange set priserne på skins til Valves Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), kan ramme uhyrlige høje priser. Men hvor langt er fans rent faktisk villige til at gå - Handler det om 10.000 kr. eller er vi langt højere, og er det efterhånden gået for vidt?

Nu melder en ny rapport om, at en CS:GO fan har brugt $61.052,63 på et CS:GO skin. Eller hvad der svarer til omkring 364.000 danske kroner, for at blive den glade ejer af et populært og meget sjældent skin til en CS:GO riffel.

For at være helt præcis handler det om et Dragon Lore skin fra spillets Cobblestone pakker, som blev handlet via OPSkins. Disse former for CS:GO pakker droppes kun under en Major, og er dermed ikke noget vi normalt støder på under de heftige kampe i CS:GO. Prisen bærer også præg af at være trukket op i værdi pga. at omtalte skin var udstyret med en sticker, som var signeret af Tyler “Skadoodle” Latham, hvis hold, Cloud9, dagen forinden blev det første amerikanske CS:GO hold der vandt et Valve-sponsoreret CS:GO event.

Her til kommer at omtalte skin var “factory new”, som dermed ikke bliver bedre mht. kvalitet. Samme rapport omtaler sælgeren selv havde erhvervet sig varen for $35.000, og derfor tjente tykt på denne handel.

Husk du kan vinde et MSI GTX 1070 Ti Gaming grafikkort på vores YoyuTube kanal. Den finder du HER