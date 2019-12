AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-08 07:58:17

Call of Duty Black Ops 4 PC beta forbeholdt Battle.net + systemkrav

Forud for weekendens Call of Duty Black Ops 4 PC beta, melder Activision og Treyarch sig klar i spyttet. Call of Duty Black Ops 4 PC beta forbeholdt Battle.net. Open beta skyldes i gang fra August 11th at 10am.

Forud for weekendens Call of Duty Black Ops 4 PC beta, melder Activision og Treyarch sig klar i spyttet. Call of Duty Black Ops 4 PC beta forbeholdt Battle.net. Open beta skyldes i gang fra August 11th at 10am.

Husk at deltage i vores Call of Duty Black Ops 4 giveaway på vores Facebook gruppe HER



Multiplayer Beta byder på seks game-modes: Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Kill Confirmed, Search & Destroy, samt Control.



Du kommer til at batlle via seks udvalgte maps, hvoraf fire tidligere er fremvist ved forskellige events. Hertil kommer to nye, Gridlock og Hacienda.



Udviklerne bag har også frigivet systemkrav til Call of Duty Black Ops 4 PC beta, og her finder vi blandt andet krav om som minimum en Intel Core i5 2500k eller lignende AMD konkurrent, 8GB RAM samt Nvidia GeForce GTX 660 2 GB / GTX 1050 2GB eller AMD Radeon HD 7850.



Herunder finder du den komplette systemkravsliste:

Minimum:

OS: Windows 7 64-Bit or later

CPU: Intel Core i5 2500k or AMD equivalent

RAM: 8GB RAM

HDD: 25GB HD space

Video: Nvidia GeForce GTX 660 2 GB / GTX 1050 2GB or AMD Radeon HD 7850

DirectX: Version 11.0 compatible video card or equivalent

Network: Broadband Internet connection

Sound Card: DirectX Compatible

Recommended:

OS: Windows 10 64 Bit

CPU: Intel Core i7 4770k or AMD equivalent

RAM: 12GB RAM

HDD: 25GB HD space

Video: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1060 6GB or AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

DirectX: Version 11.0 compatible video card or equivalent

Network: Broadband Internet connection

Sound Card: DirectX Compatible