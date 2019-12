AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-04-25 21:58:00

Call of Duty meldes på vej til Nintendo Switch

Det har ikke tidligere været muligt at spille Call of Duty på Nintendo Switch. Dette faktum ser der inden alt for længe ud til at blive ændret på.

Det har ikke tidligere været muligt at spille Call of Duty på Nintendo Switch. Dette faktum ser der inden alt for længe ud til at blive ændret på.

Call of Duty har siden sidste år været nævnt i forbindelse med en fremtidig lancering til Nintendo Switch. Nu ser der så endelig ud til at ske noget på den front.

Gaming Intel mener nemlig at vide, at der lige nu arbejdes på at få gjort Call of Duty tilgængelig til Nintendo Switch.

Der er dog et enkelt men ved den ellers gode nyhed. Det er ifølge Gamin Intel ikke et typisk Call of Duty-spil, som bliver lanceret til Nintendo Switch, men derimod en simpel Battle Royale-version.

Battle Royale-versionen kommer angiveligt til at blive baseret på det nye Call of Duty: Black Ops 4, som er sat til at blive udgivet den 17. maj.

Det vides endnu ikke, hvornår Battle Royale-versionen kan ske at ankomme til Nintendo Switch, men bliver under alle omstændigheder ikke før den 17. maj.