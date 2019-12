AUTHOR :

Call of Duty: Black Ops 4 beta test starter 3 august 2018

Sidder du klar til at få snitterne begravet i det kommende Call of Duty, så er ventetiden snart slut. Om ikke andet, kan du starte med at lege med Call of Duty: Black Ops 4 beta, som er sat til start fra 3 august 2018 ifølge Activision og Treyarch.

Kick-off hedder 1 PM Eastern, og denne gang frigiver holdet bag 2 beta tests, Private Multiplayer beta, hvor PlayStation 4 får adgang først, og ugen efter bydes Xbox One og PC inden for til dans.

Black Ops battle royale skydes i gang fra september 2018, og endnu en gang bliver det PlayStation 4, der i første omgang slippes inden for til deres nye game mode.



Bliver du blandt de første beta-testere, modtager du herefter et ”unique, one-of-a-kind calling card”, som kan fremvises i spillet efterfølgende.



”Every player that hits max rank in the beta will then earn a Permanent Unlock Token which they can apply to any piece of Create-a-Class content when the game comes out”



Af andre games modes i den nye Call of Duty: Black Ops 4 inkluderer også Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, og flere kobles på via Private Multiplayer Beta i samme omgang.