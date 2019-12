AUTHOR : Lars

Call of Duty: WWII officielt lanceret

Ventetiden er slut, Actvision har officielt lanceret deres nye Call of Duty WWII, som Ganske som tidligere omtalt, trækker og en tur tilbage til rødderne og et World War II scenario.

Med Sledgehammer Games som udvikler bag, og som stod bag COD: Modern Warfare 3 og Advanced Warfare, så har dette sikkert sendt dybe panderynker ud til fans af spillet af frygt for endnu et flop.

Sledgehammer Games co-founder, Michael Condrey, har dig tidligere kommenteret beslutningen om at vende tilbage til udgangspunktet, er et kæmpe skridt I den rigtige retning efter hans mening.



Første mission handler, sjovt nok, om D-Day i Normandiet, som uden tvivl er et af de mest ikoniske scenarier i anden verdenskrig sammen med the Bulge, Monte Cassino og Stalingrad, og valgtet faldte altså på Normandiet.



Foruden singleplayer, er der naturligvis også en multiplayer version, som denne gang har fået en komplet overhaling af både Actvision og Sledgehammer Games.

Denne del brygges der dog stadig på, og her forventer man release under E3 i juni måned.

Credit: Call of duty - Actvision