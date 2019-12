AUTHOR :

Call of Duty: WWII spiller opnår spillets højeste rank uden brug af skydevåben

Alene at komme i Master Prestige i Call of Duty: WWII, er en heftig bedrift i sig selv, men at gøre det uden at affyre et eneste skud, er lige at toppe bedriften af med flødeskum på toppen samt et rødt kirsebær.

For at opnå Master Prestige i Call of Duty: WWII, skal du først nå level 55 i multiplayer mode. Her bliver du tildelt titlen ”Prestige”. Når du først er i Prestige, skal du så level op 55 gange mere for at ramme Prestige level 2. Denne proces fortsættes så indtil du rammer Prestige level 10. Efterfølgende P10 level, skal så trækkes op yderlige 55 gange, og herefter kan du så brøste dig af titlen Master Prestige. I sig selv en tidsrøver af format, og tillæg så lige, at denne gut ikke løsnede et eneste skud undervejs.

TheseKnivesOnly, har dokumenteret hele processen fra start til slut via hans YouTube kanal, og undervejs dræbt over 32,000 fjender via kniv, bajonet, melee eller kasteknive.

Præstationen har vagt omtale, og sågar Sledgehammer Games, har omtalt hans rekord via deres Twitter profil.

Det er dog ikke første gang TheseKnivesOnly sætter rekorder. Det lader til at være hans foretrukne procedure helt tilbage fra de første CoD titler så dagens lys.

“The main reason I was inspired to knife only was during a Search and Destroy match on WMD a random guy in the lobby hit a straight up tomahawk bomb defend,” he said in an email. The player had fended off attackers trying to plant a bomb at his base using only a tomahawk. “I thought it was the coolest thing ever and it sparked my interest for using knives.”