AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-15 10:33:25

Cloud9 byder velkommen til sydkoreansk trio

Sydkorea er skarp til at producere kvalitetsdygtige eSports-spillere. Det har de nu også fundet ud af på Cloud9.

Cloud9 har for nyligt valgt at skubbe Ruben "Ryb" Ljundahl og Lucas "Mendokusaii" Håkansson ud af førsteholdet. Deres erstatninger er nu blevet fundet.

Det drejer sig om de to sydkoreanere Jae-Mo "Xepher" Koo og Jeong-Hwan "Selly" An. En tredje sydkoreaner i form af Beom-Joon "Bishop" Lee bliver også en del af holdet.

Cloud9's sydkoranske erhvervelsesstrategi går i fodsporende på andre eSports-hold, ikke mindst inden for League of Legends.

Det er især kinesiske League of Legends-hold, som er glade for at hente sydkoreanske spillere. Der er en sydkoreansk spiller på ti ud af tolv kinesiske hold, der deltager i den nuværene LPL-sæson.

Det er endnu usikkert, hvad fremtiden på sigt kommer til at byde på for "Ryb" og "Mendokusaii". Det synes dog sikkert, at de inden længe bliver endegyldigt fortid Cloud9.