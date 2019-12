AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-22 22:04:45

Cloud9 har fået nye investorer

Der er ikke noget at sige til det, hvis opmærksomheden omkring Cloud9 stiger markant i løbet af den nærmeste fremtid. Flere profilerede investorer er nemlig kommet til.

eSports-organisationen, Cloud9, har netop sikret sig en række nye investorer, hvor flere kendte personer fra sportsbranchen er at finde blandt dem. NBA-spilleren, Andrew Bogut, og Golden State Warriors-ejeren, Chamath Palihapitiya, er blot nogle af dem.

Jack Etienne, der fungerer som administrerende direktør for Cloud9, er ekstatisk over den pengestærke indsprøjtning.

- Vi har fået en fantastisk gruppe af investorer, der skal hjælpe med at skubbe Cloud9 op på det næste niveau. Med disse investeringer kan man forvente, at Cloud9 vil fortsætte sin ekspansion inden for eSports-markedet, mens også den exceptionelle erfaring hos vores spillere vedligeholdes.

Cloud9 er en af de mest populære eSports-organisationer fra USA. Cloud9 har både hold og spillere inden for League of Legends, CS:GO, Dota 2, Super Smash Bros., Melee, Overwatch, Heartstone, Call of Duty og Vainglory.