AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-17 00:17:05

Cloud9 skifter ud på CS:GO-holdet

Cloud9 har bevidst forsøgt at få fornyet deres CS:GO-hold. Den mission er nu lykkes med to nye spillere.

Cloud9 har annonceret et par nye tilføjelser til organisationens CS:GO-hold i form af Tarik ”tarik” Celik og Will 'RUSH' Wierzba. De to spillere er blevet hentet ind som erstatninger for Jordan ”n0thing” Gilbert og Mike ”shroud” Grzesiek.

“tarik” har udtalt sig om skiftet, og han glæder sig til at komme i gang foran holdets mange fans.

- Jeg er meget begejstret for at være en del af Cloud9-organisationen. Jeg indtil nu været vant til at være på modstandersiden, men jeg håber alligevel på, at fansene vil tage imod mig med åbne arme, siger den nyslåede Cloud9-spiller.

Beslutningen om at skifte ud på et par pladser er blevet truffet for at forbedre præstationerne på CS:GO-holdet.

Det sidste positive resultat kom, da Cloud9 tog sig af andenpladsen ved ESL One Cologne 2017. Siden da har holdet skuffet ved ikke at slutte på de øverste pladser i turneringer som Subaru Invitational 2017 og iBUYPOWER Spring Invitational 2017.

