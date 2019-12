AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-27 11:19:28

Computex 2019: Cooler Master annoncerer nye periferi produkter

Naturligvis er Cooler Master en del af Computex 2019, og med sig i bagagen har de spændende produkter, som løbende vil komme til test på Tweak.dk.

“Showcasing this new wireless lineup at Computex reflects the Cooler Master commitment to bring high-performing and innovative products to gamers and creative pros of all levels” fortæller Bryant Nguyen, Peripheral General Manager hos Cooler Master.



Elegant, Sexy og Slimlinet



SK851 er et nyt lavprofilmekanisk tastatur, der er specielt tilpasset med kreative fagfolk i tankerne. Den er udstyret med Omron lavprofilmekaniske kontakter, Bluetooth 4.0 trådløs tilslutning, høj kapacitet batterilevetid på op til 15 timer, mens baggrundsbelysning og op til fem måneder uden bagbelysning aktiveret. Her får vi RGB per-key backlighting og LED ring monteret i et gråligt grå børstet aluminium design.



Yderligere tilpasning kan ske gennem Cooler Masters software suite. SK851 vil være tilgængelig med lineær switch option og et taktil switch alternativ med blå switche.

Men teksten ”Unlock the Inner Qi” har Cooler Master annonceret MM831, som er Cooler Master’s første trådløs mus, der giver en lag-free tilslutning. MM831 har dynamiske fire zone med RGB lyseffekter og er designet med en top-of-the-line 3360 Pixart optisk sensor med nøjagtighed og hastighed i fokus sammen med op til 32.000 DPI.



Dens holdbare PBT-chassis reducerer slid, mens Omron switchen giver godkendt 20M klik. Tilføjelsen af ”hybrid wireless connectivity”, muliggør 2,4 GHz eller Bluetooth, mens Qi trådløs opladning giver brugerne den ultimative opladningsfunktionalitet. MM831 har et diskret aftageligt magnetisk topstykke, hvor brugerne kan gemme sin USB-dongle.



Hear the Difference

MH670 er Cooler Masters første trådløse gaming headset med 2,4 GHz trådløs tilslutning kombineret med virtuel 7.1 surround lyd og ensrettet bom mikrofon, som ifølge producenten resulterer i en lagfri trådløs løsning med lydkvalitet af høj kvalitet. 3,5 mm forbindelse er tilgængelig til multiplatformkompatibilitet, mens alt er enten aftageligt eller foldebart.



Cooler Master har også annonceret to nye kablede gaming headset, MH650 og MH630. MH650 er ideel til konsol- og pc-gamere og har virtuel 7.1 surround-lyd og en ensrettet bom-mikrofon, omgivende brugerdefineret RGB-belysning, USB forbindelse til både konsoller og pc'er, og aftageligt kabel og mikrofon.



MH630 er simpel men kraftig, og udstyret med 50mm Neodym drivere, der giver en god lydkvalitet og 3,5 mm jack-kompatibel på tværs af konsoller, pc'er og mobile enheder. Det aftagelige kabel og mikrofon, gør MH630 til en nem on-the-go mulighed.

Minimalvægt, maksimal ydelse

MM710 er en ultra-let mus lavet med gamere i tankerne. Det er proprietære honeycomb komposit skal, og letvægts flettet blødt men holdbart kabel, reducerer vægten væsentligt til mindre end 52g uden dets kabel monteret. MM710 har en optisk Pixart 3389 optisk sensor, der kan justeres op til 32.000 DPI og en slank, ambidextrous form optimeret til højrehånds folket.

Tilgængelighed og pris:



SK851: $ 169,99 januar 2020

MM831: $ 99,99 November 2019

MH670: $ 99,99 Oktober 2019

MH650: $ 79,99 Oktober 2019

MH630 $ 49,99 Oktober 2019

MM710: $ 59,99 November 2019

Cooler Master