AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-17 07:43:57

Corsair overrasker med en ny gamer stol.

Der findes snart ikke en producent, som ikke har deres egen version af en gaming stol. Corsair T1 RACE gaming chair er allerede i handlen til noget af en hamper pris.

Corsair gør klar til at deltage i kampen om gaming stole, og dermed træder Corsair uden for vante rammer, og ind på scenen for de populære gamer stole.



Navnet er Corsair T1 RACE gaming chair, og er ifølge Corsair skabt med tanke på komfort og kvalitet, og Corsair indlemmer altså nu et nyt gaming produkt, som i den grad skiller sig ud fra de gaming produkter de normalt har i porteføljen.



Corsair T1 RACE er designet med et “skelet” i stål, og foret med skumpuder. Her til kommer det de kalder ”4D movement arm”, som giver de sædvanlige indstillinger op og ned samt muligheden for at tilte gamer stolen tilbage i næsten vandret stilling. Guderne må vide, hvem der benytter den vandrette indstilling under afvikling af spil.



Corsair T1 RACE gaming stolen tilbydes med en standard sort finish og PU læder, hvor gaming stolen så kommer med en række optioner for farver på puderne, nakkestøtten m.v. i gul, hvid, rød, blå og sort.

Corsair skriver selv:



It even has automotive color-matched stitching and base accents. Nylon caster wheels are included as standard to ensure stability and smooth movement.



Corsair T1 RACE gamer stoler er allerede i handlen til en pris på $350, som bestemt ikke ender med den billigste pris for en gamestol.

Credit: Corsair