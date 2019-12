AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-15 11:18:58

Counter Strike De_Dust 2 fan remake i Unreal Engine 4 ser fantastisk ud

Wiktor Ohman, 3D Artist & Art Lead hos Quixel, har fremvist et cool remake af det ikoniske De_Dust 2 map fra Counter Strike i en Unreal Engine 4.

Wiktors mål med dette projekt var at tage den nyeste version af De:Dust II fra CS:GO og flette sig eget twist ind ved at kombinere flere af integrationerne på mappet til noget nyt.



”The artist noted, this scene leveraged the Megascans library’s materials, 3D assets and decals. Bridge was used to export the assets to Unreal Engine 4 and Mixer to create custom materials”

Slutresultatet er fantastisk og giver os en ide om, hvad et remake af Counter-Strike kunne se ud i Epic's engine.



Desværre er dette map ikke tilgængeligt for offentligheden, så vi får ikke en mulighed på at opleve det selv.



Alligevel delte Wiktor en flythrough video samt nogle billeder, som du kan finde nedenfor.

Kilde & Billeder

Quixel