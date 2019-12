AUTHOR :

Counter-Strike co-creator Jess Cliffe anklages for at have betalt en 16 årige pige penge for sex

Forleden skrev vi nyheden Grundlæggeren bag Counter-Strike, Jess Cliffe, anholdt for formodet seksuel udnyttelse af børn, og nu er der igen nyt i sagen.

Counter-Strikes co-creator, Jess Cliffe, var blevet arresteret på formodninger om seksuel udnyttelse af børn, og i går kom det så frem, at omtalte Jess Cliffe, har betalt en 16-årig pige $300 for tre separate episoder med seksuel omgang med den mindreårige pige.

Ifølge den stadig unavngivne pige, havde hun benyttet af af SeekingArrangement.com for at "meet with men who offered to pay her money to have sex with her."

Den unge teenager anklagede herefter Jess Cliffe for at have filmet episoderne uden hendes accept. Tiltrods for pigen skule have afvist at blive filmet, havde Jess Cliffe alligevel benyttet hans smartphone, og som udskydning forklaret han bare skulle teste hans nye iPhone af.



Efterfølgende skulle pige have forklaret de involveret i sagen, at hun ville politianmelde Cliffe for optagelser med seksuel udnyttelse af børn, men som ifølge politiet endte med "decided against it as to not upset him in addition to the fact that he could not be certain that he was aware of her true age of 16 years”



Forklaringen fra Jess Cliffe, læner sig næsten op af den klassiske kommentar vi ofte hører i lignende sager ”Jeg troede hun var ældre”



Efter en ransagning hos AT&T, Verizon og SeekingArrangement.com dukkede den anklagedes navn op, og måske derfor forstærker en eventuel retssag mod Jess Cliffe.



"Mr. Cliffe is surprised by the allegations and charges", "He has fully cooperated with the police investigation, providing any and all information that has been requested of him”, skriver anklagerens advokat.



På nuværende tidspunkt, er Cliffe stadig sendt på tvungen orlov fra Valve, hvor han har været ansat siden 2003.

Næste retsmøde er sat til 25 februar, og vedhæftet en kaution på $150,000.

