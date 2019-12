AUTHOR :

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy får ny lanceringsdato til nye platforme

Holdet bag Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, har sat en ny releasedato for deres nye spil, og denne gang hedder rykkes det til 29 juni.

Activision har dermed sat yderlige fokus på forventningerne til Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, som består af Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back samt Crash Bandicoot 3: Warped og som rosinen i pølseenden, dazzling “N. Hanced Fur-K” grafik.



Activision skulle især have haft fokus på in-game grafikken:



This collection comes with new lighting, animations, textures, models, and cinematics, as well as new recorded dialogue from original voice actors. It will also allow players play as Coco, Crash’s smart and sassy little sister, and will sport a unified save and checkpoint system.



PC versionen af Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, vil understøtte computermus og computertastatur.



