AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-04-01 04:56:00

Crysis 4 annonceret eksklusivt til Epic Games Store

Crytek har, at Crysis 4 er under udvikling og vil blive udgivet i 2020. Teamet bag har samarbejdet med Activision - som har købt IP rettighederne til franchisen fra Electronic Arts - og vil bruge Unreal Engine 4 i stedet for deres egen interne CRYENGINE.

Crytek har, at Crysis 4 er under udvikling og vil blive udgivet i 2020. Teamet bag har samarbejdet med Activision - som har købt IP rettighederne til franchisen fra Electronic Arts - og vil bruge Unreal Engine 4 i stedet for deres egen interne CRYENGINE.



For at følge lidt i kølvandet på andre udviklere og udgivere, har Crytek og Activision samarbejdet med Epic Games for at frigive spillet udelukkende via Epic Games Store. Spillet kommer ikke på i andre digitale butikker, så forvent ikke at få det på EA's Origin eller på Steam.



Ifølge Crytek bliver Crysis 4 et open-world third-person action rollespilspil, hvor du indtager rollen som Prophet,og kan løbende opgradere deres dragt og evner via et skill tree. Spillet vil have mikro-transaktioner, men Activision forklarer, de kun vil være til kosmetiske ændringer, og ikke kan ændre påvirke Crysis 4's gameplay.



Crytek har frigivet tidlige billeder for det kommende Crysis 4, som du kan se HER