AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-02-06 14:51:19

DICE vil gøre livet surt for cheaters i multiplayer spil

Ligeså underholdende multiplayer kan være, ligeså irriterende kan det også være, hvis man er uheldig og ramme en server med cheaters. Det samme gør sig gældende mht. trolling, griefing eller chikanering.

Ligeså underholdende multiplayer kan være, ligeså irriterende kan det også være, hvis man er uheldig og ramme en server med cheaters. Det samme gør sig gældende mht. trolling, griefing eller chikanering.



Det er næppe noget nogen af os kan sige os helt fri for at have stiftet bekendtskab med, og udviklerne bag diverse online.



Netop denne form for irritationsmomenter inden for online multiplayer gaming, er noget som langt hovedparten af udviklerne bag computerspillene forsøger at dæmme op for. Beklageligt, er det nok ikke et problem vi kommet helt til livs med, men derfor kan producenterne alligevel gøre en stor forskel for at eliminere så mange af omtalte problemer det nu engang er muligt.



DICE, er en af de helt store fisk i andet inden for multiplayer spil, som f.eks. Battlefield 1. Netop Battlefield 1, har lidt massivt under folk der snyder, troller, eller på anden måde chikanerer andre spillere på serverne. I oktober 2017, har DICE udelukket 8500 cheaters og andet skidt på deres onlineservere, og via deres FairFight program, vil DICE fremover gøre livet som cheater besværligt.



DICE skriver blandt andet:



“We are always developing new ways to detect players who prefer to circumvent the fair rules of the game, and we’re confident we will prevail. The Anti-Cheat teams here at DICE and EA are working hard every day to even out the playing field by removing cheaters from our games. We will not stop until the community is happy with the results.”



DICE er ikke alene i kampen mod cheaters på serverne, og en aktør som Blizzard jagter dem også med lys og lygte. Her er konsekvensen også benhård, og alle de fanges i at cheate, bandlyses omgående.



Du kan læse mere om kampen mod cheaters hos DICE HER