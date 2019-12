AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-06 23:54:21

Dallas Cowboys fuldender erhvervelsen af Complexity Gaming

NFL-holdet fra Texas er en af de seneste til at have fået øjnene op for de mange muligheder, der foreligger i eSport.

Complexity Gaming er en af verdens største og mest succesfulde eSport-organisationer. Nu bliver man for fremtiden en del af foretagendet i Dallas Cowboys.

NFL-holdets ejer Jerry Jones har sammen med investor John Goff annonceret erhvervelsen af Complexity Gaming.

Complexity Gaming vil som resultat heraf flytte deres hovedkvarter til The Star, der samtidig fungerer som hovedkvarter for Dallas Cowboys.

Fra den 19. til den 26. november vil Dota 2-holdet fra Complexity Gaming være at finde som deltager under Perfect World Masters i Shanghai.

Holdet var også til stede under StarLadder i-League Invitational Season 3, der fandt sted i sidste måned.