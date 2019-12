AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-08 10:50:51

Dansk rokade - North og Heroic bytter spillere

Heroic kan i dag offentliggøre, at holdet henter Daniel “mertz” Mertz som stand-in for Nikolaj “niko” Kristensen, der frem til oktober er på lån til de danske konkurrenter, North.

Aftalen med mertz er foreløbig på to måneder, og sportsdirektør Kasper Hvidt, der repræsenterer Heroic, glæder sig til muligheden for at se mertz træne og spille i en RFRS-kontekst.

- Heroic har været på udkig efter en fast AWP’er siden JUGi blev solgt. Da vi fik henvendelse fra North, og efter vi havde lavet vores baggrundstjek på mertz ift hans personlighed, spillestil, evner og motivation, så var vi ikke i tvivl. Han har over en lang periode vist et stabilt højt niveau og vi glæder os utrolig meget til at starte både træningen og kampene med mertz på Heroic-holdet i de kommende måneder.

- Samtidig er det positivt, at vi kan give Niko muligheden hos North og i de omgivelser, de tilbyder. Han er en dygtigt spiler, som jeg tror, North får glæde af.

Daniel “mertz” Mertz glæder sig til at prøve sig selv af under RFRSH’s set-up og i de nye omgivelser:

- Det er et nyt skridt og et virkeligt spændende kapitel for mig i et set-up, hvor jeg er sikker på, jeg kan udvikle mig yderligere og blive en endnu bedre spiller. Heroic og RFRSH giver mig mulighed for at bygge videre på de ting, jeg har lært i North, og jeg tror virkelig på, at jeg sammen med holdet og den sportslige ledelse kan opfylde både mine og mine medspilleres ambitioner.

- Jeg vil gerne takke North for den tid jeg har haft hos dem og for at give mig mulighed for at spille på højeste niveau. Jeg vil arbejde stenhårdt på at forbedre mig herfra, og jeg glæder mig virkelig til at vise, jeg kan være “Heroic” i de nye omgivelser!

Niko “niko” Kristensen glæder sig til udfordringen:

- Jeg glæder mig til at teste mig selv af i nye omgivelser, og håber samtidig det bedste for Heroic. Det er på mange måder et specielt skifte, og jeg har kun gode ting at sige Heroic og RFRSH, men jeg kan også mærke, at det vil være godt for mig, at komme ind i en ny sammenhæng. North er et af de bedste hold i Danmark og et hold med store ambitioner. På den måde er det ikke så anderledes end det, jeg kommer fra, men jeg glæder mig meget til udfordringen.

- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle i RFRSH og på Heroic, og jeg glæder mig til at mødes med alle igen. Nu er det tid til noget nyt i hvert fald i en periode. Det er jeg glad for, RFRSH og North har givet mig muligheden for.

Partnerne er enige om, ikke at kommentere på økonomien i dette skifte.

Daniel ”mertz” Mertz – kredit RFRSH Entertainment

RFRSH Entertainment / BLAST Pro Series