De første gameplay optagelser fra Star Wars Jedi: Fallen Order frigives officielt 13 april

Electronic Arts har meddelt, at de første gameplay-optagelse til Star Wars Jedi: Fallen Order vil blive officielt fremvist den 13. april.

Med andre ord vil spillet blive fremvist under Star Wars Celebration dag, og det vil være første gang, at offentligheden vil få et indblik i det kommende Star Wars Jedi: Fallen Order spil.



Star Wars Jedi: Fallen Order finder sted mellem episode 3 og 4, hvor du har rollen som Jedi, hvor du udstyret med din trofaste følger, lyssværdet. Det nye Star Wars Jedi: Fallen Order spil prædikeres som et action-spil.



Vi må formode EA afslører flere detajler, screenshots og gameplay videoer under dette års E3 event.

