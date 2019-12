AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-10 08:57:18

De første to sæsoner af Overwatch League streames via Twitch

Ros til Blizzard skal lyde for deres engagement i Overwatch professional league projektet, som første gang blev introduceret i 2016. Gennem 2017, er tiden blandt andet gået med at udbygge konceptet

Overwatch over hele kloden – lige undtagen Kina, får mulighed for at følge med i Overwatch League games live på Twitch. Dette inkluderer playoffs og championship kampe via streams på engelsk, fransk og koreansk.



Blizzard forklarede tidligere:



It’s safe to say that fans will be glued to Twitch during these matches. This is a team up that benefits both companies. You can look forward to exclusive in-game rewards, likely in the form of jerseys like the ones recently released within Overwatch to promote the league.



Blizzard har gjort meget for at promovere OWL gennem de sidste par år grundet Blizzard vil hive OW frem som deres eSports flagskib. For at komme dertil, har Blizzard også flyttet lidt fokus til en amatørliga, hvor muligheden for at spotte nye talenter også er tilstede, og dermed potentielt vækste OWL endnu mere.



Alle kampe i den første sæson afvikles på en ny Blizzard Arena i Los Angeles.

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.