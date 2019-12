AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-22 13:08:09

De officielle PC systemkrav til Resident Evil 2 Remake

Skal du gøre dig forhåbning om at komme til at spille Resident Evil 2 Remake, så stiller Capcom naturligvis krav til din computer. Capcom har netop frigivet de officielle PC systemkrav til Resident Evil 2 Remake spillet, som afslører du blandt andet skal være ejer af en PC udstyret med en Intel Core i5-4460 eller AMD FX-6300 og 8GB RAM.



Hertil kommer anbefaling af enten NVIDIA GeForce GTX760 eller AMD Radeon R7 260, som begge står listet under minimumskrav til Resident Evil 2 Remake.



Capcom anbefaler en Intel Core i7-3770 eller AMD FX-9590 og 8GB RAM samt NVIDIA GeForce GTX1060 eller AMD Radeon RX 480.



Der er ikke frigivet informationer om setting, framerates, opløsninger m.v.



Resident Evil 2 Remake frigives 25 januar 2019.



Resident Evil 2 Remake Official PC Requirements



MINIMUM:

OS: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT Required)

Processor: Intel® Core™ i5-4460, 2.70GHz or AMD FX™-6300 or better

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM

DirectX: Version 11

RECOMMENDED:

OS: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT Required)

Processor: Intel® Core™ i7-3770 or AMD FX™-9590 or better

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 or AMD Radeon™ RX 480 with 3GB VRAM

DirectX: Version 11