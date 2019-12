AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-20 11:12:34

Denne uge på Xbox Gamescom 2018

Gamescom er andet end NVIDIA og next-gen grafikkort. En del af GC 2018 omhandler også spil, og et par store releases forventes afsløret.

Major Nelson har en ny This Week On Xbox online, og her gennemgår de blandt andet hvilke spil vi kan forvente under dette års Gamescom 2018.

Kilde: Xbox



Blandt nyhederne finder vi også spændende informationer om de nye Xbox Wireless kontrollers m.v.



Gamescom afholdes mellem21-25 august, og her deltager virksomheder og andet godtfolk fra mere end 50 lande.