AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-05 10:16:02

Derfor skal du følge Microsoft Scorpio eventet torsdag 9AM ET

Torsdag 9AM ET, kan nemt blive skelsættende for konsol-verdenen, da man denne dag forventer Microsoft smider alle kortene på bordet omkring specifikationerne på deres kommende Scorpio konsol.

Falder snakken på konsoller, så kommer man ikke uden om Sony og deres populære PS4 Pro, som faktisk har været en sællert tilt rods for forskellen mellem PS4 og PS4 Pro er minimal.

Dog er PS4 Pro bedre optimeret i retning af VR gaming, og derfor kan de vel godt stå på mål for lanceringen.



I samme boldgade finder vi naturligvis også Microsoft og deres Xbox One og Project Scorpio, som på nuværende tidspunkt ikke er en faktuel konkurrent, men på rygteplan forventer både brugerne og Microsoft selv, at have en potent konkurrent i ærmet.

Der stadig tale om gisninger indtil vi har nogle mere håndgribelige informationer. Disse forventer dog at blive offentliggjort under dette års, som løber af staben torsdag 9AM ET, hvor man burde få specifikationerne smidt på bordet.

Tidligere lækkede informationer omtaler Scorpio kan håndtere hele 6 teraflops (TF), hvor man på nuværende Xbox One får smidt 1.3 TF i hovedet. Kigger vi på konkurrenten fra Sony, så kan deres PS4 Pro tilbyde 4.2 TF. Altså en potentiel stærk konkurrent fra MS.



Ligeledes omtaler sitet, Windows Central, Scorpio bygges på et mere kompakt design grundet forbedret køleløsninger, og dermed finder vi måske endnu et argument for at kigge i retning af MS kommende konsol. En anden vigtig note på MS Scorpio er den integreret strømforsyning, så man slipper for den klodsede eksterne PSU.

Vi holder naturligvis øje med nyt i denne sag.

Credit: Microsoft