AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-25 18:30:39

Destiny 2 har solgt bedst i 2017

Forhåbningerne var store til Destiny 2. Spillet ser nu ud til at have indfriet dem alle på rekordtid.

Destiny 2 blev så sent som i sidste måned lanceret for verden. Spillet ligner dog allerede nu en succeshistorie.

Tal fra NPD Group melder således, at Destiny 2 har solgt så godt, at det er gået hen og blevet det bedst sælgende spil i hele 2017.

Destiny 2 har overtaget førstepladsen fra Ghost Recon: Wildlands, der over en periode på seks måneder formåede at være årets bedst sælgende spil.

Det er dog ikke sikkert, at Destiny 2 kommer til at holde føringen særligt længe. Call of Duty: WWII forventes nemlig snart at blive udgivet.

Destiny 2 er det første Destiny-spil, som Bungie og Activision har valgt at bringe til PC.