AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-06 10:54:38

Destiny 2 lanceret til PlayStation 4 og Xbox One (video)

Hoppede du med på første udspil i Destiny universet, vil du hoppe op af stolen i glæde over Destiny 2 er lanceret til konsol.

Kære fans, ventetiden er slut, hvis du altså ejer en konsol. Destiny 2 er lanceret, og endelig kan fans få spændingen indløst til timer af fed underholdning.



Destiny 2 releases til PC 24 oktober 2017, så har må I stadig væbne jer med tålmodighed.

Vanen tro, er det søsat en launch trailer, som du kan nyde inden du går ombord i Destiny 2

Destiny 2 byder både på single player og multiplayer modes, og iflg. Actvition, en ny måde af tilgå matchmaking i form af “Guided Games”.



Gameplay features inkluderet er følgende:



• Rich cinematic story campaign.

• Multiple cooperative game modes for epic, social fun.

• Intense 4v4 competitive multiplayer matches, including over 12 different PVP modes.

• Expansive, never-before-seen worlds and spaces to explore.

• Customize your character’s weapons and armor with an all-new array of gear.

• Discover Lost Sectors, complete new Adventure missions, or rally to Public Events with other Guardians.

• Introducing a brand new Guided Games system that helps players find like-minded groups to experience Destiny 2’s most challenging activities, like the Raid.

Læs flere nyheder om spil HER