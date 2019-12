AUTHOR :

Det er officielt, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy kommer til PC 10 juli

Fantastisk nyhed, hvis man er fan af spillet Crash Bandicoot. Activision har officielt bekræftet ankomsten af Crash Bandicoot N. Sane Trilogy til PC 10 juli.

For at fejre denne annoncering, har Activision vedhæftet en ny trailer til Crash Bandicoot N. Sane Trilogy spillet, som ikke gør ventetiden nemmere.



Ifølge producenten, vil Crash Bandicoot N. Sane Trilogy feature flere versioner af Crash Bandicoot som Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back sammen med Crash Bandicoot 3: Warped and dazzling “N. Hanced Fur-K” grafik.

Remastered versions of Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back, and Crash Bandicoot 3: Warped.

Dazzling “N. Hanced Fur-K” graphics

New lighting, animations, textures, models, and cinematics

New recorded dialogue from original voice actors

The ability to play as Coco, Crash’s smart and sassy little sister

Full analog stick support

A unified save and checkpoint system



Den nye kollektion byder på nye animationer, teksturer, modeller og cinematics, samt en ny dialog fra de originale stemmeaktører i spillet.



Der bliver også mulighed for at spille som Coco, Crash’s smarte lillesøster.