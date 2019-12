AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-10 16:23:17

Det første glimt af Battlefield 5 til PC i ny trailer

NVIDIA og Electronic Arts har frigivet ny gameplay trailer, som giver et indblik i PC versionen af Battlefield V. Videos viser et gameplay, som er optaget med afvikling af Battlefield V i en PC udstyret med et GTX1080Ti og på Narvik mappet.

”NVIDIA engineers are working with the Battlefield V developers to bring the best aspects of the GeForce gaming platform to bear for PC gamers, meaning GeForce Experience will deliver Game Ready drivers, Optimal Playable settings, and other NVIDIA-platform features for Battlefield V”



Samme med den første gameplay video, har Electronic Arts og frigivet den første multiplayer trailer til Battlefield 5.