Diablo 2 og Warcraft 3 Remasters måske på vej

Måske ender det ud med kun at være rygter, men noget tyder på Diablo 2 og Warcraft 3 Remasters måske er på vej

Blizzard arbejder allerede på en HD remaster af StarCraft, og nu tyder alt på Blizzard måske planlægger same tiltag med ældre titler som Diablo 2 og Warcraft 3.



Især, hvis man ser på de seneste jobopslag hos Blizzard



“Qualities that made StarCraft, Warcraft III, and Diablo II the titans of their day. Evolving operating systems, hardware, and online services have made them more difficult to be experienced by their loyal followers or reaching a new generation. We’re restoring them to glory, and we need your engineering talents, your passion, and your ability to get tough jobs done.”



Et lignende opslag lyder som følgende.



The other listing says, “Classic Games is looking for a renaissance designer to harmonize that which was, with that which will be. Warcraft, StarCraft, and Diablo await your machinations. If you have the desire to rise to that challenge, we’d love to hear from you.



Så alt peger altså i retning noget er i pipeline hos Blizzard, og BlizzCon 2017 kræver vist lidt opmærksomhed.

