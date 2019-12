AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-08 15:44:05

Diablo 3 meldes for alvor på vej til Nintendo Switch

Diablo 4 lader fortsat vente på sig. Til gengæld er Diablo 3 ved at blive gjort tilgængeligt til Nintendo Switch.

Der var for flere uger siden et interessant, som begyndte at florere – nemlig at Diablo 3 kunne ske at ankomme til Nintendo Switch.

I dag mener Eurogamer så at vide, at der rent faktisk er hold i rygtet. Blizzard er rigtig nok ved at udvikle en Nintendo Switch-version af Diablo 3.

Det står endnu ikke klart, hvornår spillet ankommer. Men hvis rygtet taler sandt, så skulle der være gode chancer for, at det kommer til at ske engang i 2019.

Det synes at være lang tid at vente på en Nintendo Switch-version af Diablo 3, når de fleste Diablo-fans egentlig helst ser et Diablo 4-spil blive udgivet.

Blizzard giver os forhåbentlig de nødvendige informationer inden for den nærmeste fremtid. Et oplagt event til lejligheden ville være BlizzCon 2018, som er sat til at finde sted i november.