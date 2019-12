AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-09-14 12:32:45

Diablo III lanceres til Nintendo Switch anden november 2018

Tidligere rygter omtalte et kommende release af Nintendo og Blizzard skulle være på vej med en lancering af Diablo III til Nintendo Switch konsollen, og nu melder Nintendo og Blizzard ud Diablo III frigives til konsollen fra anden november 2018.

Ganske som rygtebørsen tidligere gættede på, vil Diablo III til Switch byde på unikt for forbeholdt indhold kun Nintendo konsollen. Dette vil blandt andet inkluderer Ganondorf baseret armour, en Tri-Force portræt ramme, et Zelda baseret kæledyr samt Echoes of the Mask vinger.

Credit: lzuniy

Det kommende Switch Diablo III spil udvides ligeledes med to Diablo III expansions, Reaper of Souls og Rise of the Necromancer.

“The game takes place in Sanctuary, the dark fantasy world of the Diablo Series, twenty years after the events of Diablo II. Deckard Cain and Leah are in Tristram Cathedral (the same cathedral that was the setting of Diablo) investigating ancient texts regarding an ominous prophecy. A mysterious star falling from the sky strikes the Cathedral, creating a deep crater into which Deckard Cain disappears.”

