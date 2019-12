AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-12 12:25:38

Diablo Immortal traileren har den tredje højeste YouTube dislike procent nogensinde

Umildbart er ideen om at kunne afvikle spil som Diablo på en telefon en fremragende plan, på papiret.

Umildbart er ideen om at kunne afvikle spil som Diablo på en telefon en fremragende plan, på papiret. Problemet er dog, at fans over hele kloden havde set frem til annoncering af Diablo 4, men i stedet fik tilbudt Diablo Immortal, en mobil pendant til Diablo, og det fik en sand shitstorm af dimensioner sat i gang.



Lanceringsvideoen modtog et stort antal dislikes, som ifølge rapporter, er endt ud med tredje højeste YouTube-dislikes nogensinde på platformen. Dermed indtager Diablo Immortal også titlen som værende det mest ”disliked” spil i 2018, og grundet tidspunktet på året, er det nok utvivsomt om nogen slår den uheldige rekord.



En lignede episode, hvor en video har fået flere dislikes end likes på YouTube, finder vi med annonceringen af Call of Duty: Infinite Warfare, som for et pr år siden gennemgik samme shitstorm fra fans.



Læs resten af historien HER



Billede & Kilde

Blizzard