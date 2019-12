AUTHOR :

Discord lancerer deres egen Game Store

Discord har lanceret deres egen Game Store, som fra dagsdato er åbnet i en beta version, hvor 50.000 brugere fra Canada er inviteret inden for. Her skal tiden gå med at finde bugs m.v. inden de ruller det store gardin op for andre lande.

Konceptet kommer i store træk til at minde om Steam, og dermed får Steam en konkurrent, som allerede er kendt i spilmiljøet.



Blandt de mere kendte spilproducenter finder vi THQ og Deep Silver, og så forlyder det Discord også kommer til at have Indie-spil på menukortet.



Beta testerne vil få adgang til spil som Darksiders: Warmastered Edition samt Saints Row: The Third i testperioden, og herefter vil deres nye Discord Nitro subscription service koste $4.99 pr. måned eller $49.99 pr. år.



