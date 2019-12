AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-07-31 10:07:52

Disse Android smartphones får mulighed for Fortnite

Vil du være med fra start i august, når Fortnite frigives til Android, skal du være ejer af en Samsung Galaxy Note 9, og dette gælder faktisk fra launch 24 august og 30 dage frem.

Her sidder Samsung som eksklusiv partner inden Epic Games frigiver efterfølgende til andre Android baseret smartphones.



Android Authority har nu frigivet informationer om, hvilke Fortnite kompatible smartphones der efterfølgende kommer på Android bølgen.



Google Pixel 2/Pixel 2 XL

Huawei Mate 10/Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Lite

Huawei Mate 9/Mate 9 Pro

Huawei P10/P10 Plus

Huawei P10 Lite

Huawei P9

Huawei P9 Lite

Huawei P8 Lite 2017

LG G6

LG V30/V30 Plus

Motorola Moto E4 Plus

Motorola Moto G5/G5 Plus

Motorola Moto G5S

Motorola Moto Z2 Play

Nokia 6

Razer Phone

Samsung Galaxy A5 2017

Samsung Galaxy A7 2017

Samsung Galaxy J7 Prime 2017/J7 Pro 2017

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy On7 2016

Samsung Galaxy S9/S9 Plus

Samsung Galaxy S8/S8 Plus

Samsung Galaxy S7/S7 Edge

Sony Xperia XA1/XA1 Ultra/XA1 Plus

Sony Xperia XZ

Sony Xperia XZs

Sony Xperia XZ1



Tweak.dk forventer lancering af Fortnite til Android efter de første dage er gået med Samsung Galaxy Note 9.



