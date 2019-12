AUTHOR :

Dollhouse, first-person psykologisk horror spil frigives 24 maj

SOEDESCO har annonceret, at deres first-person horror spil, Dollhouse, frigives til PC den 24. maj. For at fejre annonceringen, har teamet også udgivet en helt ny trailer til spillet, som du kan finde nedenfor.

Traileren til Dollhouse viser en af spillets karaktere, Marie, som tidligere var ”The Greatest Detective in the World” men nu lider af amnesi, påbegynde en undersøgelse af Dollhouse.



Konfronteret med forstyrrende situationer, kryptiske spor og dødbringende fælder, skal hun genvinde sine minder og flygte fra Dollhouse, før det er for sent.



For at overleve har Marie evnen til at fjerne objekter og midlertidigt paralysere hendes forfølger med en Flash feature, som traileren også viser. Derudover har spillet en “Focus” feature, som gør det muligt for Marie at se ud gennem øjnene af hendes stalker.



Game features i Dollhouse spillet:



- Escape your pursuer as you decipher the eerie story of your past in Singleplayer

- Customize and upgrade your character with 40+ Abilities and Passives

- Scan the environment and see through the eyes of your pursuer

- Investigate procedurally generated maps, no restart is the same

- Murder wisely in online Multiplayer where each player has a different target

- Play with 14 different Multiplayer characters, each featuring unique abilities

