AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-19 09:47:34

Dota 2-talent forlader Infamous Gaming

Infamous Gaming må vinke farvel til en af fremtidens helt store stjerner på Dota 2-scenen i form af Enzo

Infamous Gaming må vinke farvel til en af fremtidens helt store stjerner på Dota 2-scenen i form af Enzo "Timado" Gianoli.

Enzo ”Timado” Gianoli er en af de mest lovende spillere inden for Dota 2. Nu ser alt dog ud til, at han skal ud og lede efter en ny arbejdsgiver.

Det peruvianske Dota 2-talent har valgt at forlade Infamous Gaming. Det står klart, da han på sin egen Twitter-profil takker for tiden hos Infamous Gaming og samtidig ønsker sine nu tidligere holdkammerater alt det bedste for fremtiden.

Infamous Gaming har endnu ikke selv været ude med en officiel erklæring. Det forventes dog at ske inden længe.

Det bliver under alle omstændigheder spændende at se, hvor ”Timado” vælger at fortsætte karrieren.

En ting er sikkert. Det 16-årige Dota 2-talent har allerede fået mange beundrere, der alle håber på at løbe med hans underskrift.