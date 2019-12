AUTHOR :

Dying Light 2 præsenteres på E3 2019

Holdet bag hævder de vil vise mere fra deres mest ambitiøse projekt til dato (hvilket sandsynligvis betyder, at vi får en ny gameplay trailer at se).

Techland har meddelt, at Dying Light 2 er på deres program under dette års E3 2019.

Holdet bag hævder de vil vise mere fra deres mest ambitiøse projekt til dato (hvilket sandsynligvis betyder, at vi får en ny gameplay trailer at se).



Dying Light 2 bliver drevet af en C-Engine, en ny generation af Techlands interne teknologier dedikeret til open-world action-adventure og action-RPG spil. Spillet forventes at komme med en ny unik post-apokalyptisk vision af ”Modern Dark Ages”. Techland omtaler det kommende Dying Light 2 med teksten; ”brutal, bleak and unforgiving reality where you are as likely to perish at the hand of a human as you are by the infected”

We're bringing Dying Light 2 to #E3. We can't wait to show you the latest look at our most ambitious project to date.

See you there!#DyingLight2 #E32019 pic.twitter.com/sSSgN7xCsw — Dying Light (@DyingLightGame) 26. april 2019



Ifølge udvikleren vil Dying Light 2 en stort sats som efterfølger til den vanvittigt populære Dying Light spil, som vil kombinerer det første Dying Light DNA med helt nye måder at spille på. For første gang i franchisen, vil spillerne have beføjelse til at bestemme deres skæbne gennem egne valg og handlinger.



Historien bygges op med melee-kampe, parkour bevægelse og andre aspekter af spillet vi stiftede bekendtskab med i første launch og et helt nyt niveau af frihed.