AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-04 23:57:55

EA udvider Need for Speed-serien

Need for Speed er en ekstremt populær spilserie fra EA. Den bliver ikke mindre populær med det nye spil, som er på vej.

Need for Speed er en ekstremt populær spilserie fra EA. Den bliver ikke mindre populær med det nye spil, som er på vej.

Need for Speed har været en af de historisk bedste spilserier nogensinde. Nu er EA klar til at udvide serien med endnu et spil.



Det nye spil kommer til at gå under navnet Need for Speed Payback, og det vil blive udviklet af Ghost Games. Det er det tredje Need for Speed-spil i træk, som Ghost Games tager sig af.



Fremtidige spillere vil have mulighed for at køre med tre forskellige karakterer: Tyler, Mac og Jess. Disse tre karakterer har slået sig sammen for at få hævn over et kartel, der kontrollerer det kriminelle miljø i Fortune Valley.



Need for Speed Payback bliver udgivet til PlayStation 4, Xbox One og Windows PC. Det kan købes i butikkerne fra og med den 10. november.



Du kan dog allerede nu forudbestille spillet for 59.99 dollars. Du kan tilmed få fingrene i en Deluxe Edition for 79.99 dollars.