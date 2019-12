AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-16 00:11:16

EA vil bruge FIFA 18 som platform til flere Nintendo Switch-spil

Sagen er klar. Hvis FIFA 18 triumferer til Nintendo Switch, så kan vi godt forvente endnu flere EA-spil til den ekstrem populære konsol.

Sagen er klar. Hvis FIFA 18 triumferer til Nintendo Switch, så kan vi godt forvente endnu flere EA-spil til den ekstrem populære konsol.

Nintendo Switch har kun været ude siden marts, men allerede nu har konsollen mange forskellige spil tilgængelige. Nu lader det til, at EA også vil ride med på succesbølgen.

EA’s vicepræsident, Patrick Söderlund, har tilkendegivet et ønske om på sigt at udgive flere spil til Nintendo Switch. Det hele afhænger dog af, hvordan FIFA 18 kommer til at sælge.

- Hvis alt går godt (med FIFA 18, red.), ser jeg ingen grund til, hvorfor vi ikke skulle forsøge at udvide vores Nintendo Switch-platform så meget som muligt, siger Söderlund til EDGE og fortsætter:

- Jeg håber, at vi kommer dertil, da det er et personligt mål for mig.

FIFA 18 forventes at blive udgivet i slutningen af næste måned. Spillet vil udover Nintendo Switch også blive udgivet til Xbox One og PlayStation 4.