AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-12 10:15:46

EA vil gerne udgive flere spil til Nintendo Switch

EA og Nintendo Switch. Det lyder ikke umiddelbart som en særlig dårlig cocktail, tværtimod. Vi kan vist roligt forvente en masse gode ting fra den front.

EA er en af verdens største videospilsproducenter. Nu har virksomheden besluttet sig for at gøre flere spil tilgængelige til Nintendo Switch.



Andrew Wilson, der fungerer som EA’s CEO, har bekræftet, at EA vil tage et nærmere kig på deres nuværende lineup for at se, hvilke spil man kan udgive til den populære spilkonsol fra Nintendo.



EA har allerede gjort det klart, at det kommende FIFA 18 bliver at finde i en Switch-version. Det bliver spændende at se, hvilke andre spil der er på vej.



Antallet af nye spil fra EA afhænger dog også af, hvordan salget af Switchen fortsætter. Indtil nu er det dog gået over al forventning.



Der er på verdensplan blevet solgt tæt på tre millioner udgaver af Nintendo Switch. Spilkonsollen har været på markedet siden marts.