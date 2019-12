AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-08 11:58:51

EPG henter nyt blod til deres Dota 2-hold

Elements Pro Gaming har været få på Dota 2-spillere i de seneste dage. Nu er der igen balance i regnskabet.

For en uge siden måtte Dota 2-holdet hos Elements Pro Gaming vinke farvel til to vigtige spillere, heriblandt Gordan ”g0g1” Proschic.



Sidste uges begivenheder efterlod Elements Pro Gaming i en alvorlig situation. Nu ser den dog ud til at være blevet løst. Ilya ”Illidan” Pivtsaev og Roman ”rmN-” Paley er blevet hentet ind som afløsere.



Roman har været en del af Dota 2-miljøet i en længere periode. Han har dog kun haft nævneværdig succes, da han var en del af Fantastic Five.



Ilya har ligeledes være at finde på Dota 2-scenen i et godt stykke tid. Han har tilbragt det meste af sin karriere hos Virtus.pro.



Det bliver spændende at se, hvordan de nye spillere kommer til at præstere for Elements Pro Gaming. De får senere i dag muligheden for at vise deres værd, når der er kvalifikation til den kommende Blood in the Streets-turnering.