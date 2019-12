AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-17 23:42:20

ESL One Genting skal afholdes i Malaysia

2018 kommer til at blive et stort år på Dota 2-fronten, og hvilken bedre måde findes der at skyde festlighederne i gang på end at afholde ESL One Genting i Malaysia? Der bliver i den grad noget at se frem til.

På den anden side af nytåret kan vi se frem til årets måske største Dota 2-turnering, når ESL One genting returnerer til Malaysia.

Turneringen har fået en kæmpe omtale på baggrund af sin størrelse, præmiepuljen på 400.000 dollars og de 400 kvalifikationspoint, der er at hente.

16 hold kommer til at stille fra start, når ESL One Genting skydes i gang den 23. januar 2018. Få af dem kommer til at modtage direkte invitationer, mens de resterende hold skal tilspille sig en turneringsplads via regionale kvalifikationskampe.

Kvalifikationskampene kommer til at finde sted i Europa, CIS, Nordamerika, Sydamerika, det sydøstlige Asien og Kina.

Det er med at være hurtig på aftrækkeren, hvis du drømmer om at opleve ESL One Genting fra første parket. Billetsalget starter allerede nu på torsdag den 19. oktober.