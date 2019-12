AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-15 17:03:43

ESL One Hamburg 2017 får kendt eSports-vært

Sæsonens første Major er mindre end to uger væk. Der er en masse at se frem til. Ikke kun i forhold til de deltagende, men også i forhold til værten, der er blevet hentet ind som lidt af et scoop.

Valve og ESL har henover de senere år haft held til at lokke flere store navne med som værter til deres turneringer, og i år har man gjort endnu et scoop.

Det er nemlig blevet bekræftet, at Oliver James Borg ”OJ Borg” D’Anastasi får fornøjelsen af at være vært for ESL One Hamburg 2017.

ESL One Hamburg 2017 bliver en speciel begivenhed for “OJ Borg”. Det er hans første optræden som vært på Dota 2-scenen.

Han ankommer dog alligevel med en stor portion erfaring som eSports-vært. Han har tidligere gjort sig som vært for begivenheder som f.eks. ESL One Cologne 2015 og Intel Extreme Masters Season X.

ESL One Hamburg 2017 kommer til at finde sted fra den 26. til den 29. oktober. Turneringen har en samlet præmiepulje på 1.000.000 dollars.