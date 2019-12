AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-12-29 18:26:09

Efter ni år: Half-Life 2: MMod tilgængelig til download, forbedret grafik, AI, VFX, lyd og mere

HL2MMod teamet har frigivet et nyt mod til Half Life 2, Half-Life 2: MMod. Half-Life 2: MMod sigter efter forbedring og udvidelse af gunplay, kamp mekanikken og andre in-game features

HL2MMod teamet har frigivet et nyt mod til Half Life 2, Half-Life 2: MMod. Half-Life 2: MMod sigter efter forbedring og udvidelse af gunplay, kamp mekanikken og andre in-game features blandt andet ved at optimere kamp muligheder og udvide muligheden for, hvordan du interagerer og håndterer dit våbenarsenal og tilbehør.

Kilde: Gunship Mark II



Half-Life 2: MMod kommer ligeledes med en række mindre optimeringen mod AI med videre.

HL2MMod teamet fortæller:



MMod also offers minor AI enhancements, extended abilities for combine soldiers (dynamic jumping, firing smg1 underbarrel grenades, shotgunner double blast, etc.), multiple bug fixes, enhanced visuals, VFX re-design, sound redesign and much much more, while keeping nearly every new feature in the mod totally optional.



Det nylige frigivne MMod, har været under udvikling i 9 år, og er nu lagt ud til download.

Hent spillet HER



Key features:



Revised Gunplay

Enhanced Player Feedback

Hardened AI and AI’s Abilities

Brand New Weapon Animations

Fixed, Revised Weapon Models

New Arsenal

Numerous Bugfixes

VFX Re-Design

Sound Re-Design

Weapon Foley Sounds

Restored HEV Voicelines

Enhanced Visuals

Optional In-Game Graphical Enhancements

Nearly Everything is Optional

Lore Friendly

Billeder & Kilde

Gunship Mark II, moddb