Elder Scrolls online Murkmire DLC frigives 6 november 2018 til konsol

6 november 2018 frigives den nye Murkmire DLC til Elder Scrolls online spillet og dermed mere gratis indhold, hvis du vel og mærke har ESO Plus medlemskab.

Vedlagte teaser video til pressemeddelsen gennemgår hvad vi har i vente i Murkmire DLC’en, som blandt andet inkluderer en tur ind i en lurky sump.



”Murkmire will be available as a Daily Reward during the month of November. The Update 20 base-game patch is available free for all ESO players”



DLC Murkmire inkluderer:



“Venture into the deep swamp and experience Argonian culture like never before in Murkmire, The Elder Scrolls Online’s newest DLC game pack. Discover this new adventure and zone in addition to the free Update 20 base-game patch!



Delve into the treacherous swamps and jungles in Murkmire, The Elder Scrolls Online’s latest DLC game pack, as you explore Argonia and discover a hidden world as dangerous as it is beautiful. Investigate Murkmire’s long-forgotten past and help an Imperial scholar recover a mysterious and powerful relic. Brave the challenges of Blackrose Prison, a new 4-player arena, and test your might. “



– A new zone to explore: Murkmire

– A new main story quest line

– A new 4-player arena: Blackrose Prison

– Destructible bridges and Milegates in Cyrodiil

– Quality-of-life improvements to the Housing Editor…and many more changes!



