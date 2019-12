AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-05 13:21:31

Epic bekræfter Fortnite til Android ikke gøres tilgængelig på Google Play Store

Hvad startede med tidlige rygter, er nu officielt bekræftet af Epic Games. Epic’s Fortnite Battle Royale til Android lanceret udenom Google Play Store, som er et ganske uvant tiltag for app generelt, da mage udviklere ofte vælger Google Play Store grundet f.eks. sikkerhed, sikring mod malware, nemme opdateringer osv.

Hvad startede med tidlige rygter, er nu officielt bekræftet af Epic Games. Epic’s Fortnite Battle Royale til Android lanceret udenom Google Play Store, som er et ganske uvant tiltag for app generelt, da mage udviklere ofte vælger Google Play Store grundet f.eks. sikkerhed, sikring mod malware, nemme opdateringer osv.



Men Epic Games vælger altså at droppe Play Store i første omgang.



”This is a strange move, but a move that has since been confirmed. In an email to The Verge, Epic’s CEO Tim Sweeney said, “Epic wants to have a direct relationship with our customers on all platforms where that’s possible. The great thing about the Internet and the digital revolution is that this is possible, now that physical storefronts and middlemen distributors are no longer required”



Som tilføjelse forklarer Tim Sweeney ligeledes en af bevæggrundende også har økonomisk planlægning. Google sluger 30 procent af in-app handler, som dermed er en ganske lukrativ indtjening for Google set ud fra Fortnite hypen blæser afsted. Der har tidligere været informationer ude, som omtaler Epic omsatte for 2 millioner USD pr. dag via iOS versionen af spillet. Dermed et cut til Google på 600.000 USD. pr. dag!



Læs resten HER